ВСУ под Харьковом разгромили военных "элитной" первой танковой армии России

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Украинские военные под Харьковом разгромили военных первой танковой армии РФ – в стране-агрессоре она считается элитной. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Настоящее время".

"Под Харьковом разгромили и взяли в плен второе элитное подразделение российской армии. Это первая танковая армия – Таманская дивизия, Кантемировская дивизия и так далее", – рассказал Алексей Арестович.

По его словам, украинские военные взяли в плен командиров танкового батальона, заместителя командира полка и других старших офицеров.

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Информацию об этом успехе защитников Украины сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Первая танковая армия – элитная группировка ордынцев. Именно ее подразделения выступали на парадах и получали новейшую технику. Больше не будут", – подчеркнул нардеп.

/ Фото: скриншот

1-я гвардейская Краснознаменная танковая армия– армия в составе Сухопутных войск России, восстановлена 13 ноября 2014 года. Пункт постоянной дислокации управления армии – Московская область, город Одинцово, микрорайон Баковка. Войска вражеской армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской, Ярославской и Нижегородской областях. Командир – генерал-майор Александр Чайко.

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Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные о потерях российской армии с момента вторжения в Украину по состоянию на утро 3 марта. Потери оккупантов с 24.02 ориентировочно составили, в частности: