ВСУ под Харьковом разгромили военных "элитной" первой танковой армии России

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Украинские военные под Харьковом разгромили военных первой танковой армии РФ – в стране-агрессоре она считается элитной. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Настоящее время".
"Под Харьковом разгромили и взяли в плен второе элитное подразделение российской армии. Это первая танковая армия – Таманская дивизия, Кантемировская дивизия и так далее", – рассказал Алексей Арестович.
По его словам, украинские военные взяли в плен командиров танкового батальона, заместителя командира полка и других старших офицеров.
Информацию об этом успехе защитников Украины сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Первая танковая армия – элитная группировка ордынцев. Именно ее подразделения выступали на парадах и получали новейшую технику. Больше не будут", – подчеркнул нардеп.
1-я гвардейская Краснознаменная танковая армия– армия в составе Сухопутных войск России, восстановлена 13 ноября 2014 года. Пункт постоянной дислокации управления армии – Московская область, город Одинцово, микрорайон Баковка. Войска вражеской армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской, Ярославской и Нижегородской областях. Командир – генерал-майор Александр Чайко.
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные о потерях российской армии с момента вторжения в Украину по состоянию на утро 3 марта. Потери оккупантов с 24.02 ориентировочно составили, в частности:
- личного состава – около 9000 человек;
- танков – 217 ед.;
- боевых бронированных машин – 900;
- реактивных систем залпового огня – 42;
- средств ПВО – 11;
- самолетов – 30 (информация уточняется);
- вертолетов – 31 (информация уточняется).