Украинские военные уничтожили самолет РФ под Киевом – фото

Украинские военные сбили восемь самолетов РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Вышгороде Киевской области бойцы ВСУ сбили российский военный самолет. Воздушное судно рухнуло в реку.

Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили в Командовании объединенных сил ВСУ.

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Это уже восьмой самолет оккупантов, который уничтожили украинские военные. Кроме того, как сообщалось ранее, уничтожены не только самолеты, но и вертолет врага.

Фото: Киев Сейчас

В Харькове уничтожили четыре танка боевиков

По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харькова сожжено 4 танка российских оккупантов.

Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожено около 50 российских оккупантов.