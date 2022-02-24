Украинские военные уничтожили самолет РФ под Киевом – фото

Украинские военные сбили восемь самолетов РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
В Вышгороде Киевской области бойцы ВСУ сбили российский военный самолет. Воздушное судно рухнуло в реку.
Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили в Командовании объединенных сил ВСУ.
Это уже восьмой самолет оккупантов, который уничтожили украинские военные. Кроме того, как сообщалось ранее, уничтожены не только самолеты, но и вертолет врага.
В Харькове уничтожили четыре танка боевиков
По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харькова сожжено 4 танка российских оккупантов.
Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожено около 50 российских оккупантов.