Украинские защитники острова Змеиный живы

Фото: коллаж "Сегодня"

Военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену.

Об этом сообщают в ВМС ВСУ.

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26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно МПРС "Сапфир", для помощи пострадавшим.

Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники. Но их незаконно захватили россияне.

"Незаконное захват гражданского судна – некомбатанта, не осуществлявшего ни одной военной задачи, есть нарушение правил и обычаев войны, международного гуманитарного права. Требуем от РФ немедленного увольнения незаконно захваченных граждан Украины. Обращаемся к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан", – говорится в сообщении.

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Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный:

"Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыли", "похоронила" своих подчиненных. При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. За неимением БК они не смогли продолжить защиту острова", – говорится в сообщении.

В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу к морским пехотинцам.

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"Подводя итог сказанному, хотим добавить, враг еще раз продемонстрировал свою сущность. И снова доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет. А своих собратьев мы ждем с нетерпением и всей душой", – подытожили в ВМС ВСУ.

Захват острова Змеиный

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". Затем последовал мощный обстрел острова, и 13 пограничников погибли.

Ситуация в Украине 28 февраля