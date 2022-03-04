Украинские защитники "покрошили" оккупантов под Киевом

Фото: коллаж "Сегодня"

Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев немного покрошили врага на Броварском направлении. Минус 4 БМП, 2 танка и плюс себе в подразделение одна бронемашина пехоты.

Об этом сообщили на странице бригады.

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"Враг засел в деревне. Скрывает свою технику в городах и домах местных. Грабит магазины. Беснуется. Ибо видит свою броню, ставшую металлоломом и знает, что его ждет такая же участь! Слава Украине", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 4 марта