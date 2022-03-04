Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Украинские защитники "покрошили" оккупантов под Киевом

Мария Дмитренко
4 марта, 08:50
Утро следует начинать с побед

Фото: коллаж "Сегодня"

Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев немного покрошили врага на Броварском направлении. Минус 4 БМП, 2 танка и плюс себе в подразделение одна бронемашина пехоты.

Об этом сообщили на странице бригады.

Реклама

"Враг засел в деревне. Скрывает свою технику в городах и домах местных. Грабит магазины. Беснуется. Ибо видит свою броню, ставшую металлоломом и знает, что его ждет такая же участь! Слава Украине", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 4 марта

  • Девятый день вторжения России в Украину начался с тревожных новостей. Оккупанты едва не устроили катастрофу для всего мира – обстреляли Запорожскую АЭС, там начался пожар. Вскоре стало известно, что на территорию станции зашли кадыровцы, они планировали заминировать АЭС, чтобы потом шантажировать всю Европу.
  • По данным на утро пятницы российские оккупанты несут поражение практически на всех направлениях, и уже исчерпали большую часть резервов как технического, так и военного состава. Так, в Вознесенске Николаевской области ВСУ удалось разбить вражескую колонну с меткой Z, сообщает "УНИАН".
  • ВСУ просят украинцев помочь в обнаружении и идентификации колонн вражеской техники, которые движутся по территории Украины. "Сегодня" подготовили аналитический материал, с помощью которого читатели смогут легко отличить технику захватчика от нашей – а ВСУ оперативно обнаружить вражеские колонны и уничтожить.
  • Авианалетами была полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ, разбомблено машинное отделение – город полностью без отопления и энергии.
  • Почему бои на Запорожской АЭС за минуту могут обернуться катастрофой, даже если взрыва не произойдет? Мы собрали две реальные причины.