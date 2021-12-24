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Украину будет засыпать снегом. Прогноз погоды на 24 декабря (карта)

Владимир Козырь
24 декабря, 06:00
Сегодня в стране ожидается потепление

Порывы ветра в стране будут достигать 12 м/с/Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 24 декабря, в Украине прогнозируют осадки. Однако несмотря на это в стране повысится температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня нашу страну будет засыпать снегом. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе ожидается от -1 до +4 градусов. На востоке прогнозируют 2-5 градусов ниже нуля.

В северных регионах — от -4 до +1 градуса. На юге — 0-4 градуса тепла.

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В Киеве будет идти снег, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе тоже будет снежная погода — 2-4 градуса.

Из-за заморозков в некоторых областях возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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