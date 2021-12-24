Украину будет засыпать снегом. Прогноз погоды на 24 декабря (карта)

Порывы ветра в стране будут достигать 12 м/с/Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 24 декабря, в Украине прогнозируют осадки. Однако несмотря на это в стране повысится температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня нашу страну будет засыпать снегом. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе ожидается от -1 до +4 градусов. На востоке прогнозируют 2-5 градусов ниже нуля.

В северных регионах — от -4 до +1 градуса. На юге — 0-4 градуса тепла.

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В Киеве будет идти снег, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе тоже будет снежная погода — 2-4 градуса.

Из-за заморозков в некоторых областях возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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