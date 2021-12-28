Украину будет засыпать снегом: прогноз погоды на 28 декабря (карта)

Осадки не затронут только одну область Украины/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 28 декабря, почти по всей территории Украины прогнозируют снег и дожди. Днем ранее в стране были осадки только на западе и юге.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день осадков не стоит ожидать только на Закарпатье. В других регионах прогнозируют снег, а также дожди. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

На западе ожидается от -5 до + 2 градусов. На востоке прогнозируют 5-7 градусов ниже нуля.

В северных регионах — 3-7 градусов мороза. На юге — 2-9 градусов тепла.

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В Киеве прогнозируют снег, 4-6 градусов ниже нуля, а в Симферополе стоит ожидать дождь — 9-11 градусов тепла.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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