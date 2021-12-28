Украину будет засыпать снегом: прогноз погоды на 28 декабря (карта)

Осадки не затронут только одну область Украины/Коллаж: "Сегодня"
Во вторник, 28 декабря, почти по всей территории Украины прогнозируют снег и дожди. Днем ранее в стране были осадки только на западе и юге.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день осадков не стоит ожидать только на Закарпатье. В других регионах прогнозируют снег, а также дожди. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.
На западе ожидается от -5 до + 2 градусов. На востоке прогнозируют 5-7 градусов ниже нуля.
В северных регионах — 3-7 градусов мороза. На юге — 2-9 градусов тепла.
В Киеве прогнозируют снег, 4-6 градусов ниже нуля, а в Симферополе стоит ожидать дождь — 9-11 градусов тепла.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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