Украину будут заливать дожди. Погода на 16 апреля (карта)

В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму будет переменная облачность. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 16 апреля, почти на всей территории Украины существенно изменится погода. На смену безоблачному небу придут дожди и существенное похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Первее всех похолодание 16 апреля ощутят жители западных и северных областей, а также в Киеве. Ночью температура составит 5-8 градусов тепла, а днем на западе Украины прогнозируется 6-10 градусов со знаком "плюс".

В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму будет переменная облачность. Столбики термометров будут показывать комфортные 16-18 градусов тепла.

Также дождливая погода прогнозируется в этот день в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Однако в этих региона будет теплее 11-15 градусов, а в Харькове до +18. В столице Украины в субботу ожидается дождь, а воздух не прогреется выше 9 градусов тепла.

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Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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