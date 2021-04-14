Украину накроет дождливый циклон: синоптик рассказала, где может пойти еще и снег

Апреля продолжает капризничать – похолодание сменяется весенним теплом, и снова холодает. В среду погода снова испортится

Завтра погода испортится по всей Украине, а на западе даже может пойти мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 8 до 18 градусов.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко, в западных областях, особенно ближе и вокруг Карпат, высокая вероятность мокрого снега.

Температура воздуха в четверг в большинстве областей предполагается 10-16 градусов.

На западе Украины прохладней, 2-8 тепла.

Дожди циклон принесет 15 апреля и в Киев. При этом будет достаточно тепло, 12-13 градусов.

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А по данным Укргидрометцентра, дожди завтра накроют всю Украину. Теплее всего будет на востоке страны, там до +18.

Напомним, на прошлой неделе запад страны неожиданно засыпало снегом. На Закарпатье даже пришлось ограничивать движение транспорта на дорогах. В Ужгороде после 18 градусов тепла ударили холода – дневная температура опустилась до +5.

Кроме того, на днях в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

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