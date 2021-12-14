Украину накроет штормовой ветер. В каких регионах ждать опасности – прогноз (карта)

Погода в Украине на 15 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 15 декабря, в Украине температура воздуха в течении дня будет достаточно низкой. В некоторых областях прогнозируют осадки и порывистый ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где ждать осадки и ветер?

Снег выпадет снова в Карпатах. Дождь и мокрый снег ожидаются на юге Украины, местами в центральных областях.

Также в южной части Украины и Донецкой области будет порывистый ветер с штормовыми порывами.

Какую ждать температуру воздуха

Синоптик обещает, что температура в Украине завтра, 15 декабря, будет низкой. Столбики термометров днем будут колебаться от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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Ночью только в западных областях будет сильный мороз. Там температура воздуха может опуститься до -10 градусов.

Погода в Украине на 15 декабря. Фото: Наталии Диденко

Ноябрь оказался самым теплым

Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годов на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

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Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.

Стоит отметить, что в столице на проспекте Науки за месяц выпало 29 миллиметров осадков – это 63% от климатической нормы.

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