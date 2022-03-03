Украину покинул миллион беженцев за неделю после вторжения России – ООН

Украинские беженцы в Берлине. Фото Reuters

По состоянию на 3 марта из Украины в соседние страны выехал миллион беженцев, которые спасались от бомбардировок войсками РФ. Об этом сообщает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны", — пишет Гранди в твиттере. "Еще для многих миллионов людей внутри Украины должны замолчать пушки, чтобы можно было оказать спасительную гуманитарную помощь", — призывает чиновник.

Обстрел вокзала оккупантами

Накануне вечером враг ударил по центральным районам столицы, во многих районах слышали мощные взрывы. Как оказалось, оккупант целился по Минобороны баллистической ракетой, которую перехватила наша ПВО. Обломок ракеты зацепил Южный вокзал столицы, где находятся сотни людей, ожидающих эвакуации либо же желающих получить помощь.

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Кроме того, обломки этого снаряда повредили большую теплотрассу.