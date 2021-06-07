Украину снова накроет дождевой циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Июнь в Украине начался с мокрой и прохладной погоды и пока настоящего лета и близко не видно. В ближайшие дни беспросветные дожди

В Украине снова будет дождливая погода, причем всю неделю. Летней жары мы снова не дождемся – пока в районе 20 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, Украину снова накроет северо-восточный циклон (карта), который принесет грозы и порывистый ветер, иногда даже с градом.

8 июня влажная погода охватит практически всю нашу территорию. Разве что Волынь, Ровенская, часть Житомирской областей, отдельные районы Крыма, Николаевской и Одесской областей, получат меньшую вероятность осадков.

Температура воздуха во вторник, и в течение недели, будет в большинстве областей Украины комфортной, 19-24 градуса.

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А что в Киеве?

В столице завтра периодически дождь, гроза и температура воздуха 21-23 градуса, а к этому добавиться и порывистый ветер. Он и дождь могут снижать, по ощущениям, температуру воздуха.

В четверг, на один день, немного похолодает.

"Такая влага и умеренно теплая погода продлится в Украине до конца недели", – подытожила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Одессу накрыла непогода – в городе прошел град, улицы затопило.