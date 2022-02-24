"Укрзализныця" готова эвакуировать украинцев: откуда можно будет уехать поездом – список городов

Украинцев будут эвакуировать поездами. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения. Эвакуационные рейсы совершат по меньшей мере из трех областей Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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Откуда можно будет выехать по железной дороге

Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:

Луганская область:

Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.

Донецкая область:

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Два состава будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

Одесская область:

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно прослушайте объявления на вокзалах ваших городов.

Потери от наступления России

По состоянию на 9 утра опубликованы официальные данные о таких потерях:

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В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 – погибших, 7 – ранены, 19 – пропавшие без вести.

В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области три удара по составам 17-й танковой бригады.

Позиция боевого дежурства 4608 Краснополье – удар из БПЛА.

Боевики разбомбили мост через реку Ингулец.

К тому же, есть погибший и пострадавшие от обстрела Броваров.