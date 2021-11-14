"Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов: каких станций это касается

Задержка возможна на нескольких станциях/Коллаж: Сегодня

В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о возможных задержках поездов в связи с реконструкцией пути на участке Мироновка — Им. Т. Шевченко.

Об этом информирует пресс-служба перевозчика.

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На сколько могут задержать?

Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часа. Работы по реконструкции пути начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября

Опоздание поездов

Задержка поездов ожидается на станциях:

Мироновка;

Пятихатки;

Тимково;

Бурты;

Херсон.

"Укрзализныця сделает все возможное, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику", — отметили в пресс-службе "Укрзализныци".

Новые правила безопасных путешествий

С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

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получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

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