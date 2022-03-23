"Укрзализныця" временно останавливает продажу билетов онлайн из-за хакерской атаки

Связаться с "Укрзализныцей" можно через социальные сети / Коллаж "Сегодня"
Онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныципока временно не работают. Все из-за массовой атаки на провайдеров связи. Однако на движение поездов это никак не отразится.
Об этом сообщает Укрзализныци.
Детали
Пассажирские данные в безопасности, а на движение поездов ситуация не отразится. Связаться с "Укрзализныцей" можно через соцсети и по номерам:
- Линия "Качество и сервис" – 044 465 33 44,
- Линия "Железная помощь" – 044 465 03 87.
Платный проезд
Во время войны "Укрзализныця" является главным и надежным перевозчиком, вывозящим граждан из областей, где ведутся боевые действия, и доставляющим на восток страны гуманитарную помощь.
Эвакуационные поезда бесплатные, однако для проезда в другом направлении следует приобрести билеты. Платный проезд в компании вернули с 21 марта. Это касается рейсов как по Украине, так и за границу.