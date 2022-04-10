"Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы на 10 апреля – расписание поездов

Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине ежедневно выполняют эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

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10 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

02:00 – 111/112 Харьков-Пас – Львов

04:02 — 21/22 — Харьков-Пасс — Трускавец

04:16 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пасс

05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

05:40 — 142/141 Львов — Лозовая

08:00 — 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль

11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая

12:17 — 885 Киев-Пас — Ровно

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов

15:17 — 867 Киев-Пас – Гречаны

17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий

17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 – 81/82 Киев-Пас – Ужгород

19:06 – 44/43 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:48 — 95/96 Киев-Пасс — Рахов

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 — 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 — 57/59 Киев-Пасс — Ворохта

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 – 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

21:54 — 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 — 46/45 Лозовая — Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов

23:18 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая

23:46 — 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Рейсы по станции Одесса

14:15 — 26/25 Одесса-Главная — Рахов

18:13 – 78/77 Ровно – Ковель

18:22 — 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль

18:22 — 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

20:49 — 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 – 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:56 — 54/53 Одесса-Главная – Днепр

21:56 — 564/563 Одесса-Главная — Кривой Рог

22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 — 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород

Рейсы по станции Полтава

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03: 11-264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас

07:27 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс

08:33 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс

09:32 — 111/112 Львов-Харьков-Пас

10:41 — 16/15 Львов — Харьков-Пасс

12: 54 — 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

14: 15 — 149/150 Знаменка-Черновцы

17:41 — 17/18 Харків-Пас — Івано-Франківськ

23:20 — 2/1 Харків-Пас — Львів

23:42 — 8/7 Харків-Пас — Одеса-Головна

Рейсы по станции Харьков

07:50 — 138/137 Хмельницкий – Лозовая

08:30 – 753 Харьков-Пас – Львов

10:05 — 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

11:00 – 741 Харьков-Пас – Львов

11:30 — 209/210 Харьков-Пасс — Ивано-Франковск

12:06 — 46/45 Лозовая — Ужгород

14:58 – 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

16:13 – 111/112 Харьков-Пас – Львов

19:27 — 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

20:15 – 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:26 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

21:43 — 8/7 Харьков-Пасс — Одесса-Главная

22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая

Рейсы по станции Винница

00:23 — 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

00:58 — 78/77 Ровно — Ковель

02:33 — 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

03:52 — 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

04:31 — 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

04:32 — 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

05:46 — 86/85 Запорожье-1 — Тернополь

06:42 — 769/770 Каменец-Подольский — Киев-Пасс

07:53 — 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс

11:25 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль

16:39 – 771/772 Хмельницкий – Киев-Пасс

17:15 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

21:45 – 81/82 Киев-Пас – Ужгород

23:14 — 49/59 Киев-Пасс — Трускавец

Рейсы по станции Запорожье

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12:20 – 120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск

16:05 – 86/85 Запорожье-1 – Тернополь

16:05 – 88/87 Казатин – Ковель

21:38 – 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Днепр

05:00 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

06:23 — 796/795 Днепр – Харьков-Пасс

09:27 — 3/4 Львов — Запорожье-1

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм

14:26 41/42 Днепр — Трускавец

16:39 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск

17:00 – 797 Днепр – Львов

17:30 — 232/231 Днепр — Львов

18:09 – 86/85 Запорожье-1 – Тернополь

18:09 – 88/87 Казатин – Ковель

21:57 — 92/91 Лозовая — Пятихатки

23:26 — 38/37 Запорожье-1 — Каменское Пассажирская

Дополнительные эвакуационные рейсы на 10 апреля

Покровск:

10:00 — 240/239 Покровск – Тернополь

13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы

14:00 – 241/242 Покровск – Львов

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Львов:

13:00 — 242/241 Львов — Киев-Пасс

17:02 – 814/813 Львов – Хелм

22:00 — 278/277 Львов — Полтава Юж.

Другие:

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

08:30 — 240/239 Тернополь — Днепр

11:20 – 274/273 Славянск – Львов

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород

14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая

16:30 — 274/273 Черновцы – Киев-Пасс

16:30 – 276/275 Тернополь – Киев-Пасс

20:00 — 236/235 Черновцы — Кривой Рог

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

Россия готовится ко второму раунду войны