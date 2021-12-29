"Укрзализныця" запустила новый современный поезд на Донбасс – график и маршрут

Электропоезд будет курсировать между Харьковом и Бахмутом. / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" запустила модернизированный пригородный поезд на новом маршруте. Он будет курсировать между Харьковом и Бахмутом.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Маршрут и график
Электропоезд соединит Донецкую и Харьковскую области. Он будет делать остановки на станциях Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск, Изюм, Основа и других.
- Из Бахмута поезд №7096/7057 будет отправляться ежедневно в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28.
- Из Харькова он будет отправляться в 18:53 и прибывать в Бахмут в 23:00.
Новый электропоезд на Донбасс. Фото: УЗ
Модернизированный поезд
Всего в составе электропоезда 8 вагонов. В них установлены кресла с улучшенными эргономичными свойствами, смонтированы современные освещения, системы звукового и визуального оповещения пассажиров.
Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев и имеет места для велосипедов. Все работы по модернизации электропоезда были выполнены на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".
Удобные пересадки
Так, в направления Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана, Бахмута можно пересесть с таких поездов:
- № 886 Ворожба – Сумы – Харьков, прибытие в 17:04;
- №724 (Интерсити+) Киев – Харьков, прибытие в 18:11;
- №6025 Казачья Лопань – Харьков, прибытие в 18:30;
- № 6554 Купянск-Узл – Харьков, прибытие в 18:36.
В направлениях Лозовой, Славянское, Купянское, Рубежного, Лисичанска, Попасной можно пересесть с поезда № 886 Ворожба – Сумы – Харьков, прибытие в 17:04.
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