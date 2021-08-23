Улетят ли все пассажиры? Поисковик авиабилетов о конфликте с Ryanair

Пассажиры ожидают свой вылет. Фото: коллаж "Сегодня"

Все клиенты поисковика авиабилетов Kiwi.com смогут вылететь рейсами Ryanair несмотря на конфликт, который лоукостер начал с продавцом авиабилетов. Для этого необходимо загрузить и распечатать оригинальный посадочный талон авиакомпании, который предоставит поисковик.

Об этом avianews.com сообщили в Kiwi.com.

Конфликт возник относительно использования мобильных посадочных талонов. Поисковик в качестве дополнительной опции позволял загружать такие талоны с QR-кодом. От оригинальных они отличались только цветом и наличием логотипа продавца авиабилета.

"На сегодняшний момент все клиенты Kiwi.com, купившие билеты на Ryanair, успешно улетели. Ни одному пассажиру не отказали в посадке", – отметили в поисковике.

Что произошло

Как оказалось, Ryanair несколько дней назад обвинил Kiwi.com в том, что компания предоставляет поддельные посадочные талоны и не выполняет протоколы лоукостера по безопасности полетов во время регистрации. Одновременно с этим авиакомпания пригрозила не принимать на борт пассажиров с посадочными талонами от Kiwi.com.

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"Это был мелкий рекламный трюк Ryanair с целью отговорить путешественников от бронирования на Kiwi.com, чтобы они бронировали прямо на сайте Ryanair. Настоящая причина этого действия заключается в том, что Kiwi.com часто продает билеты Ryanair дешевле, чем авиакомпания, и им это не нравится", – подчеркнул представитель поисковика в комментарии avianews.com.

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В последнее время лоукостер начал агрессивную кампанию против посредников. Она нацелена на то, чтобы перевести пассажиров, которые покупают авиабилеты в агентствах, на прямые продажи через сайт Ryanair или мобильное приложение авиакомпании. Лоукостер утверждает, что покупать авиабилеты напрямую выгоднее, чем при использовании посредников.

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