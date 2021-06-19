В Киеве умер известный украинский блогер Gorky Look, настоящее имя которого Святослав Волков.
О смерти сообщил в соцсетях волонтер Ник Будерацкий.
"Сегодня не стало Святослава Волкова.. отказали почки", – написал он.
Святослав Волков – известный блогер, поэт и фронтовой парамедик. С 2014 года вел русскоязычный сатирический блог.
Что еще известно о нем:
- родился в Киеве;
- получил филологическое образование;
- работал на разных должностях – от учителя, фельдшера до руководителя предприятия.
- был военным медиком.
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