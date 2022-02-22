В возрасте 90 лет умер литературовед и диссидент Иван Дзюба. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 22 февраля, на 91 году жизни скончался украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Николаевич Дзюба.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой политического и общественного деятеля Николая Жулинского.

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Что известно?

Жулинский заявил, что Дзюба был интеллектуальным проводником и представителем украинского "шестидесятничества".

"Ушел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже говорит много. Много – потому что это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что это человек, который всегда имел мужество говорить правду", – отметил Жулинский.

Кроме того, он вспомнил, как Дзюбу отстранили от печати, участия в литературной и общественной жизни Украины, но он все же не покинул творчество.

Жулинский добавил, что в последние годы Дзюба имел проблемы со здоровьем, но продолжал работать и следить за общественно-политической жизнью.

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Коротко об Иване Дзюбе

Иван Дзюба – советский и украинский литературовед, публицист и правозащитник, литературный критик. Советский диссидент, Герой Украины (2001).

Доктор филологических наук. Действительный член НАНУ. Академик-секретарь отделения литературы, языка и искусствоведения, главный редактор журнала "Сучасність", второй министр культуры Украины (ноябрь 1992 — август 1994).

В 1973 году приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд "Интернационализм или русификация", но был "помилован".

Автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ – книга "Черный романтик: Сергей Жадан".

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