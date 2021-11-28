Умер прямо в подземке. Не стало диктора, озвучивавшего станции Харьковского метро

Юрий Вирченко до 2016 озвучивал станции метро в Харькове. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове на 72-м году жизни умер Юрий Вирченко, голосом которого звучали названия станций метро до 2016 года. Его сердце остановилось, когда он находился на станции метро "Киевская" 28 ноября.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Информацию подтвердила сестра журналиста и диктора Лариса Кошеварова.

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По словам сестры диктора, смерть наступила внезапно.

"В 14:20 прямо на платформе станции метро "Киевская". Предварительно, как определили врачи – сердечный приступ. У него были хронические болезни: диабет, сердечно-сосудистые, давление было высокое, обычные старческие болезни", – рассказала Кошеварова.

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Похоронят Юрия Вирченко на 18 кладбище, дата и время прощания станут известны 29 ноября.

Кто такой Юрий Вирченко

Заслуженный журналист и диктор Харьковского радио. На сайте метрополитена говорится, что голосом Вирченко станции метро звучали со дня открытия подземки и до 2016 года.

Послушать голос диктора можно по ссылке на сайте харьковского метрополитена.

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