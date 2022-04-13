Умерла первый министр культуры Украины Лариса Хоролец

Хоролец умерла 12 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ушла из жизни первый министр культуры Украины Лариса Хоролец. Ей было 73 года.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

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"Остановилось сердце Ларисы Хоролец, первого министра культуры Украины. Лариса Ивановна была профессионалом своего дела: педагог, драматург, актриса. Коллектив Министерства культуры и информационной политики выражает искренние соболезнования близким и родным Ларисы", — говорится в сообщении.

О Ларисе Хоролец

Лариса Ивановна Хоролец — советская и украинская актриса театра и кино, драматург, политик. Народная артистка УССР, первый министр культуры Украины. Родилась 25 августа 1948 в Киеве. В 9-летнем возрасте дебютировала в кино, в ленте "Партизанская Искра". Впоследствии снималась еще в нескольких фильмах. В 1970 году окончила Киевский институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого по специальности актриса драмы и кино. С 1977 года член Союза писателей Украины. С 1988 года — народная артистка УССР. 7 июля 1991 становится министром культуры УССР, с 24 августа 1991 по 17 ноября 1992 — министр культуры Украины.

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