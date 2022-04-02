Уничтожена амуниция и экипировка: в Киеве сгорела база

О пожаре рассказал активист / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сгорела база подразделения, обеспечивающая разведку для нашей арты и не только. Об этом в Telegram-канале написал активиста Сергея Стерненко.

"Слава Богу, все живые и целые. Но имущество, экипировка и амуниция уничтожены. Это можно восстановить. Присоединяйтесь. Это карточки моих друзей, занимающихся обеспечением подразделений. 5375411503287927 – Монобанк, Чирва А. 4627055113070337 – Приват, Осипенко И", – говорится в сообщении активиста.

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