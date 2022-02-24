Уничтожены больше 150 единиц техники – озвучены огромные потери РФ

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Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обнародовал свежие данные о ходе войны с Россией и озвучил текущие потери оккупантов.
Как сообщил нардеп в своем Telegram-канале, по состоянию на 14:30 отбили Счастье, Мариуполь, Харьков.
Сбито самолетов – 7
Вертолетов – 3
Сожжено техники – 140+
Взято в плен – 16.
Кроме того, офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан сообщил в Telegram, что на сумском направлении ВСУ уничтожили с помощью "джавелинов" 15 вражеских танков.
Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ опубликовала соответствующее фото:
Украинские дроны нанесли удар по войскам оккупантов
Нардеп Алексей Гончаренко также показал видео, как под обстрел украинских беспилотников попала первая гвардейская танковая армия РФ, пытавшаяся прорваться в Харьковскую область.
"Вот так "Байрактары" пи**ят русню! Под обстрел наших беспилотников попала 1-я гвардейская танковая армия РФ, которая уже несколько месяцев стояла у нашей границы и пыталась прорваться в Харьковскую область. Оккупантов разбивают один за другим", – сказал он.
Нападение России на Украину
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