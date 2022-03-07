Уничтожили 40 оккупантов и много техники: "Азов" показал разгром врага (фото)

Украинская армия постаралась на славу. Коллаж "Сегодня"

Бойцы полка "Азов" нанесли очередное поражение путинскому войску – уничтожили несколько десятков человек и десять единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

"Много уничтоженной российской бронетехники и личного состава. Также к нам попала документация врага с поименным списком подразделения и адресами их проживания. А в России снова скажут, что потерь нет", – заявили наши воины.

Реклама

Также в "Азове" уточнили, что сегодня бойцы 36-й бригады морской пехоты уничтожили четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 40 человек личного состава.

Реклама

"Мариуполь стоит, а враг будет лежать на нашей земле", – заявили бойцы.

Уничтоженная техника РФ. Фото: "Азов"

Реклама

Противостояние российскому вторжению

По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.

Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулась по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.

С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито больше 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.

Только за прошлую ночь ВСУ уничтожили больше 30 вертолетов оккупантов под Херсоном, а также "отжали" много боеприпасов и техники.