УПЦ открестилась от патриарха Кирилла и предлагает диалог ПЦУ – заявление

Собор Украинской Православной Церкви рассмотрел вопросы церковной жизни, возникшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом говорится на страниц в Facebook.

Что принял собор

Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убивай!" (Исх.20:13) и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне.

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Собор обращается к власти и власти Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие.

Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине.

Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.

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Собор утверждает постановления Соборов епископов Украинской Православной Церкви и решения Священных Синодов Украинской Православной Церкви, заседания которых состоялись после последнего Собора Украинской Православной Церкви (8 июля 2011 года).

Собор одобряет деятельность Управления делами и Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.

Собор имел размышления о восстановлении мировоззрения в Украинской Православной Церкви.

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Собор считает целесообразным предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, принадлежащих к компетенции Священного Синода или Предстоятеля Украинской Православной, с последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия.

Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском Православии. Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану в церковном теле. Особенно досадно, что последние действия Константинопольского Патриарха в Украине, следствием которых стало образование "Православной Церкви Украины", лишь углубили недоразумения и привели к физическому противостоянию.

Собор не теряет надежды на возобновление диалога.

Чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо