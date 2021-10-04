Условие возвращения Саакашвили в Украину и отсутствие мест в больницах Одессы — главные новости за ночь

У Саакашвили единственный шанс вернуться в Украину, а в Одессе людей с COVID-19 не могут положить в реанимацию/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Израиле третью дозу вакцины сделали обязательной для получения COVID-паспорта

Правительство Израиля запретило любому, кто не получил бустерной дозы вакцины, находиться в закрытых помещениях, в том числе в магазинах и барах. Это в свою очередь означает, что почти два миллиона граждан потеряют выданные им паспорта вакцинации в течение ближайших дней. Посещать магазины, рестораны, культурные мероприятия и спортзалы смогут лишь те, кто имеет три дозы вакцины против коронавируса.

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Карантинные ограничения не будут распространяться только на тех, кто привит тремя дозами вакцины/Коллаж: Сегодня

Болезнь победила. Умер руководитель киевской "скорой" Анатолий Вершигора

На 71-м году жизни скончался директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора. Врач длительное время боролся с тяжелой болезнью.

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Анатолий Вершигора отдал 45 лет своей жизни медицине/Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого задержали на территории страны, сможет вернуться в Украину тогда, когда отсидит полный срок в тюрьме.

Накануне экс-президента Грузии Михеила Саакашвили задержали по прибытии в страну/Коллаж: Сегодня

В больницах Одессы нет мест для тяжелобольных на коронавирус — волонтер

В Одессе тяжелобольных с COVID-19 не принимают в больницы. Мест в реанимации для них нет. Волонтер Екатерина Ножевникова обратилась к ответственным за места департаментам, главным врачам, дежурным врачам приемных отделений.

Ситуация с коронавирусом в Одессе ухудшается/Коллаж: Сегодня