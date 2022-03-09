"Успокоительное" от Арестовича: ВСУ не дают противнику возможности передвигаться

Арестович объяснил ситуацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал на брифинге о ситуации в Украине на 14-й день войны.

"Агрессор сегодня ночью активных действий не проводил. Он использует паузу для перегруппировки, накапливания сил и попыток перемещаться по тем направлениям, которые определены у них как главные: Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев. Но это им не удается, наши Вооруженные Силы и тероборона наносят по ним удары, не давая им возможности передвигаться", — сказал он.

Ситуацию контролирует военно-политическое руководство страны и командование Вооруженных Сил, подчеркнул Арестович.

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"Мы наносим потери противнику. Противник теряет морально-волевые качества, находится по большей части в беспомощном состоянии, сдается нашим войскам и переносит основные усилия в информационно-психологическое пространство. Кстати, наши специалисты выяснили, что большинство информации, которую они подают как уничтоженную украинскую технику, — это уничтоженная техника российских войск, которую они снимают и подают в таком ракурсе, будто это потери ВСУ. Вооруженные силы Украины и силы теробороны, конечно, несут потери. Но эти потери намного меньше, чем у врага", — сказал он.

Также Арестович отметил, что руководство страны прилагает все усилия для эвакуации мирных жителей из Сум, Харькова, Чернигова, Броваров, Гостомеля, Бучи, Мариуполя. Сегодня утром часть коридоров заработала.

Война в Украине 9 марта

Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.

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Тем не менее, военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.

Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.

Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.

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Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

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