Усыновили, а потом вернули... Фонд Рината Ахметова помогает готовить приемных родителей

Не все усыновители оказываются готовы столкнуться с трудностями, когда берут из детдома ребенка, поэтому в Украине запустили специальные тренинги

Большой проблемой усыновления является то, что приемные родители часто не рассчитывают силы и возвращают усыновленных детей. В связи с этим правила усыновления в Украине недавно ужесточили – теперь потенциальные родители должны пройти специальные курсы и получить сертификат.

Как Фонд Рината Ахметова помогает готовить родителей к усыновлению и о счастливом примере семьи с усыновленными детьми – в сюжете Юлии Миншакировой в "Сегодня. Итогах".

Милана

Милане 12 лет, но познавать мир особому подростку нелегко – все вокруг меняется слишком быстро для ее восприятия. Для нее уже привычное дело конные прогулки. Девочка уверенно держится в седле, однако первый шаг всегда требует помощи близких.

Рядом с отцом Милана смелеет. Так было и во время их первой встречи, когда Александр и Елена Славинские приехали за малышкой в приют. Тогда Милане было около трех, она не ходила и не говорила, а персонал заведения отговаривал усыновителей.

"Нам говорили: "Зачем? Вы еще молодые, нормальных себя родите!" – рассказывает Александр Славинский.

Фото Миланы будущий отец увидел на Всеукраинском интернет-портале "Сиротству – нет!", созданном Фондом Рината Ахметова. Среди тысячи детских анкет он с удивлением узнал лицо из своего сна.

"У меня часто в жизни бывает, мне какие-то то ли сны, или еще что-то пророческое такое. И мне на протяжении лет двух снилась девочка. Светленькая, в джинсовом костюмчике, и я с ней. Когда мы уже Милану забрали, и я когда шел. И я вспомнил свой сон: "Вот оно счастье рядом!" Сто процентов, это была она", – рассказывает Александр.

Надя

Милана недолго была единственным ребенком в семье. Пять лет назад Славинские привели в дом Надю, которая за 12 лет дважды теряла родителей. Сначала ее предала родная мать, после – пара, которая удочерила. Затем девочка жила в детском доме семейного типа.

"Есть какие-то ужасно болезненные вещи для меня из прошлого. Они не забываются, ужасно, оно как бы заело. Такой вот черной стеной стоит и не уходит, его нельзя ничем разбить. Хоть гранатой стреляй, оно не разбивается. А эту стену невозможно убрать", – делится Надя.

Славинские рассказывают, что предыдущая семья вернула Надю, потому что якобы не сошлись характерами.

"По нашей информации в два года ее удочерили в Бельгии, наша украинская семья, которая на ПМЖ туда переехали. Но через какое-то время они ее вернули назад. Не сошлись характером. Для меня было удивительным, как с двухлетним ребенком не найти контакт?" – удивляется Елена Славинская.

Тренинги для родителей

Отказ от ребенка – проблема не новая, только за последние три года было отменено около ста усыновлений!

"В большинстве это связано с трудностями в воспитании, трудностями, с которыми сталкиваются родители уже после того, как усыновили", – говорит Руслан Ковбаса гендиректор Директората Минсоцполитики.

Теперь потенциальные родители должны доказать свою состоятельность, поэтому министерство ввело системную профессиональную подготовку кандидатов.

"На тренингах работают как правило с реальными жизненными историями детей. Они страшные. И практика того, что с тренинга для кандидатов приходится вызывать скорую, потому что сердечный приступ у человека, это, пожалуй, система отсева определенного, и защита прав того ребенка, который еще в семью не попал. Потому что родители хотят, но не имеют реальных ресурсов", – говорит Ирина Пеша, директор Государственного института семейной и молодежной политики.

Возникла острая необходимость и в подготовке тренеров. Над методическим обеспечением процесса усыновления совместно с представителями госслужб работает Фонд Рината Ахметова, который первым поднял проблему сиротства в стране до национального уровня.

"Когда я впервые посетил детдом, встреча с детьми произвела на меня неизгладимое впечатление. И я дал себе слово, что, сколько живу, буду помогать детям, которым в этой такой нелегкой жизни самим не справиться..." – говорит основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Фонд Рината Ахметова занимается сиротами и усыновителями с 2008 года. А еще помогает детским домам семейного типа.

"Я восхищаюсь людьми, которые достигают больших успехов, но при этом не забывают о том, что нужно помогать другим. Которые на постоянной основе делают большие какие-то проекты – значит, что-то в душе горит! У меня уважение большое к нему. Потому что по большому счету он дал мне моего ребенка", – убеждена приемная мать Елена Славинская.

Сиротству – нет!

Ежегодно портал "Сиритству- нет!", именно та платформа, где Славинские нашли в свое время Милану, посещает почти 300 000 пользователей. Благодаря сайту почти десять тысяч детей попали в семьи.

"Фонд Рината Ахметова оказывает поддержку семьям опекунов, приемным домам и детским домам семейного типа. Чтобы помочь родителям принять ребенка в семью, проводятся вебинары, тренинги, он-лайн консультации. Суть программы и портала остается неизменной. Помочь детям обрести счастье в семье", – говорит Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Ежегодно в Украине статус сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, получают в среднем 10 000 детей! Все они нуждаются в устройстве в семью.

"Если человек задумывается взять ребенка, то десять раз пускай подумает. Насколько у него хватает сил и любви, насколько вот этой любви много в душе, чтобы побороться!" – советует Славинская.

Через портал "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова сейчас родителей ищут около пяти тысяч сирот.

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