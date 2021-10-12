Увеличение пенсий в Украине и голодовка Саакашвили — главные новости за ночь

В Украине с 1 января 2022 года увеличат пенсии, а Саакашвили продолжает голодать/Коллаж: Сегодня
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
В Украине более 2 тыс. людей поднимут пенсию: когда и сколько будут платить
Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об установлении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее чем 7800 грн. На это могут рассчитывать каждый из нетрудоспособных родителей, жены (мужья) защитников, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС.
Ситуация критическая. В больницах Днепра не осталось мест для больных COVID-19
В Днепре переполнена реанимация ковид-отделения областной больницы им. Мечникова. Больных вынуждены размещать в коридорах. В городе откроют дополнительное отделение для больных ковидом.
Голодовка продолжается – Саакашвили отказался от сладкого
Содержащийся в СИЗО Рустави третий президент Грузии Михеил Саакашвили отказался есть мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
Это нужно увидеть! Астронавт сфотографировал Киев из космоса
Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сделал впечатляющие снимки с Международной космической станции. На этот раз он сфотографировал столицу Украины — Киев.