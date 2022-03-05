Уже больше 10 тыс. погибших: Генштаб ВСУ озвучил потери оккупантов

Техника оккупантов хорошо горит. Коллаж "Сегодня"
Украинская армия продолжает с каждым днем уменьшать путинское войско. С начала войны у оккупантов минус десять тысяч солдат – таких потерь они не знали еще ни в одной войне. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 10 тыс. человек;
- танков ‒ 269;
- боевых бронированных машин ‒ 945;
- артиллерийских систем –105;
- реактивных систем залпового огня – 50;
- средства ПВО – 19;
- самолетов – 39 (уточняется);
- вертолетов – 40 (уточняется);
- автомобильной техники – 409;
- легких скоростных катеров – 2;
- цистерн с топливом – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как Украина противостоит России
Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил их в трусости и неспособности кого-либо защитить.
Даже жители США поддерживают закрытие неба над Украиной и призывают не покупать российскую нефть и газ – этого хотят большинство опрошенных.
Тем временем ядерные бомбардировщики НАТО подтянули к границе Украины. Американцы провели совместные учения с Румынией и Германией. Это особенно актуально на фоне угроз Путина ядерным оружием, которое он привел в боеготовность.
CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.