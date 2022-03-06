Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Уже готовились к параду: в Ирпене нашли праздничную форму военных РФ

Наталья Магдык
6 марта, 14:01
Убегая в панике, российские военные бросают приготовленные для праздника вещи

В гаражах найдена военная форма врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Ирпеня в гараже нашли парадную форму российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал Эспрессо.

Ранее мы писали о том, что в Ирпене местные жители заметили российских диверсантов, которые переоделись в гражданское.

Реклама

Ситуация с диверсантами

11-й день войны в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.

Реклама

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.