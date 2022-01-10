Уже не только желтые. В Украине обновили карантинные зоны – список

В Украине появились две оранжевые зоны. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро, 10 января, в Украине изменилось список карантинных зон. Появились две оранжевые зоны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Ситуация усугубилась в Сумской и Херсонской областях. В Сумской превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования (21% при норме менее 20%).

В Херсонской области показатель динамики уровня госпитализаций превышает норму и составляет 60% при норме менее 50%.

Карантинные зоны 10 января

Оранжевые

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Сумская,

Херсонской области.

Желтые

Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская область.

Коронавирус в Украине

​За минувшие сутки 9 января в Украине зафиксировано 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них детей – 94, медработников – 41.

Также за минувшие сутки в больницы попали 1064 человека, умерли от коронавируса – 86.

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