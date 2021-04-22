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В 2014-м такое уже было... В чем подвох в отведении войск РФ от Украины

22 апреля, 17:53

Сергей Мартынец

Расследователи Conflict Intelligence Team объяснили, что агрессор отводит не все силы – вблизи границы остается серьезное войско

Россия отводит войска от границ Украины после проведения учений. Изначально ожидаемая угроза вторжения вроде бы и спала, но радоваться рано. Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) разобралась, что угроза для Украины сохраняется, а военная техника далеко не уедет.

Россия отступает?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об окончании внезапной проверку российских войск и приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации личный состав 58-й армии (базируется на Северном Кавказе), 41-й армии Центрального военного округа, а также 7-й, 98-й и 76-й десантных дивизий.

Путин и Шойгу / Фото: Reuters

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В CIT отмечают, что на возвращение в места постоянной дислокации отведено меньше 10 дней, хотя переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц.

Угроза вторжения остается

Также эксперты рассказали сайту "Сегодня", что означает отвод войск РФ.

Видео: Сегодня

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