В Ахтырке будут расстреливать за мародерство – мэр

Кузьменко (слева) предупредил желающих легкой наживы. Коллаж "Сегодня"

Теперь мародеров будут расстреливать не только в Житомире, но и в Ахтырке. Причем достанется и предпринимателям, которые будут завышать цены на продукты.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Павел Кузьменко.

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Он напомнил, что в Ахтырке 28 февраля с 17:30 до 7:00 утра объявлен комендантский час. Выходить на улицу в это время нельзя. При этом мэр отмечает случаи мародерства и с этим теперь будут жестко бороться.

"Если вы видите, что люди выехали, но там появляются какие-то неизвестные лица, сообщайте – туда сразу выезжает батальон территориальной обороны. За мародерство расстрел на месте", – заявил Кузьменко.

Также он предупредил предпринимателей, чтобы они не поднимали цены на продукты.

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"Придут чеченцы, и заработаете потом на них. А пока поднятие цены на товары будет расцениваться также как мародерство", – добавил чиновник.

Какая ситуация на фронте

Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

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