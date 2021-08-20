В академии СБУ ко Дню Независимости установили Казацкий крест – фото

Памятный знак - символ героизма украинских защитников. Коллаж "Сегодня"
В Национальной академии СБУ по случаю годовщины независимости Украины открыли Казацкий крест. На мероприятие приехали Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, представители духовенства, сотрудники и курсанты Академии.
Об этом рассказали на сайте академии СБУ.
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Памятный знак – символ героизма защитников украинской земли. Он находится на входе в часовню Архистратига Михаила на территории академии.
"Только сильным дано право на бессмертие", - эти слова Александра Довженко высечены на казацком кресте.
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил крест и помолился защитников Родины.
"Празднуя 30-летний юбилей, мы говорим именно о восстановлении нашей независимости. Ведь Украинское государство имеет тысячелетнюю историю. В это особое время все мы хотим мира, однако мира справедливого, потому что мир в неволе нам не нужен. Мы имеем право быть хозяевами на своей земле", – отметил глава ПЦУ.
Ректор Академии Андрей Черняк подчеркнул, что Казацкий крест издавна является неотъемлемым атрибутом украинской армии и СБУ.
"Сооружением этого креста мы чтим память не только погибших сотрудников Службы, но и всех защитников Украины, отдавших жизнь за мир и свободу нашей земли во все времена", - сказал он.
Как в Киеве будут праздновать День Независимости?
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году.
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