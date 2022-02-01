В антибиотиках нет никакого смысла: врач рассказал, как лечиться CОVID-больным (видео)

После двух лет затишья врачи наблюдают вспышку гриппа. Клинические симптомы обоих заболеваний почти одинаковые: насморк, кашель, боль в горле, повышенная температура. Также ​​с этими симптомами можно часто столкнуться в зимний период. Все они свойственны ковиду и гриппу. Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

Как же различить заболевания

"Для гриппа существует этиотропное лечение, есть молекула, она называется озельтамивир. Озельтамивир – это препарат, действующий на вирус гриппа. Если пациент болен гриппом, то вполне резонно принимать этот препарат, чтобы облегчить и ускорить выздоровление", – рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук.

А вот эффективного противовирусного при коронавирусе еще не существует. Больным врачи советуют сон, отдых и легкую здоровую пищу, а также витамины.

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Нужно быть очень внимательным

Несмотря на то, что "Омикрон" переносится легче, специалисты советуют быть внимательными к своему самочувствию. Злоупотреблять препаратами врач категорически не советует. Международные исследования свидетельствуют, что максимум 15% больных нуждаются в таком лечении.

Нужны ли антибиотики?

Многие врачи, к сожалению, до сих пор назначают антибиотики пациентам с коронавирусом, но в это нет никакого смысла, говорят врачи.

"Пациенты сами должны задать врачу вопрос: "Зачем вы мне это назначили?". Если доктор скажет, что у вас признаки бактериальной инфекции, то нет вопросов. Если это просто подстраховаться или чтобы пациенты не тревожили, не дергали, то это бессмысленно и достаточно опасно", – добавила Светлана Гук.

"Спроси у доктора"

Фонд Рината Ахметова продолжает приглашать экспертов, рассказывающих украинцам о лечении и профилактике коронавируса. Пульмонология Светлана Гук стала одной из них.

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"Спроси у доктора" – это часть проекта "Борьба с ковидом в Украине". Ринат Ахметов выделил около 500 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. Благодаря этому Фонд помог выжить около полутора миллионов человек", – представитель Фонда Рината Ахметова Владимир Капустин.

Всего за 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

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