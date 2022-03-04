В Бабьем Яру задержали несколько корректировщиков артиллерии

Места поражения находятся на расстоянии 20–30 метров до мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев / Коллаж "Сегодня"
Охрана Мемориала Холокоста "Бабий Яр" задержала уже второго корректировщика огня обстрела телебашни, которая находится возле музея. Сегодня, 4 марта, охранники Мемориала задержали возле инсталляции "Зеркальное поле" корректировщика с маяками для артиллерии.
Об этом сообщает spravdi.
Ракетный удар, который российские войска нанесли по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел бывшее военное кладбище.
Места поражения находятся очень близко – на расстоянии 20–30 метров до мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, ромов и представителей других национальностей.
"Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 годы, и там в разных местах убили от 70 до 100 тысяч человек, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя затрагивать", – отмечает директор Центра Пространственных Технологий Максим Рохма.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.