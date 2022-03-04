В Бабьем Яру задержали несколько корректировщиков артиллерии

Места поражения находятся на расстоянии 20–30 метров до мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев / Коллаж "Сегодня"

Охрана Мемориала Холокоста "Бабий Яр" задержала уже второго корректировщика огня обстрела телебашни, которая находится возле музея. Сегодня, 4 марта, охранники Мемориала задержали возле инсталляции "Зеркальное поле" корректировщика с маяками для артиллерии.

Об этом сообщает spravdi.

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Ракетный удар, который российские войска нанесли по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел бывшее военное кладбище.

Места поражения находятся очень близко – на расстоянии 20–30 метров до мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, ромов и представителей других национальностей.

"Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 годы, и там в разных местах убили от 70 до 100 тысяч человек, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя затрагивать", – отмечает директор Центра Пространственных Технологий Максим Рохма.

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Ситуация в Украине 4 марта

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