В Бердянске подняли со дна потопленный ВСУ десантный корабль РФ "Саратов" (фото)

Оккупанты подняли со дна разрушенный корабль. Фото: коллаж "Сегодня"

В Бердянском порту российские оккупанты подняли со дна затонувший в марте большой десантный корабль "Саратов". Он перевозил технику захватчиков. По словам украинских военных, "Саратов" затопили ударом оперативно-тактической ракеты.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

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Что известно?

1 июля представитель так называемой "новой администрации" региона Владимир Рогов заявил, что в порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК "Саратов" проекта 1171 "Тапир".

"Корабль получил повреждения в результате обстрела 24 марта порта баллистическими ракетами "Точка-У". Затопление БДК было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара", – заявил Рогов.

Россияне подняли подбитый корабль

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Как выглядит большой десантный корабль "Саратов"

В Бердянске ВСУ, кроме "Орска", подбили еще три десантных корабля РФ

24 марта Вооруженные силы Украины атаковали захваченный российскими оккупантами Бердянский порт в Запорожской области. Как сообщал сайт "Сегодня", украинские военные уничтожили десантный корабль врага "Орск" и резервуар на 3000 тонн топлива.

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Также стало известно, что кроме уничтоженного "Орска", были повреждены еще несколько российских военных судов. Произошел пожар на большом десантном корабле "Саратов".