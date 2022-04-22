В большинстве областях будет идти дождь. Погода в Украине на 22 апреля (карта)

Порывы ветра 22 апреля будут достигать 12 м/с / Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 22 апреля, будет влажной. В большинстве областях прогнозируют дожди. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня осадков не будет в Закарпатской, Черновицкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории прогнозируют дождливую погоду. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 9 до 13 градусов тепла. На востоке прогнозируют +11...+14 градусов.

В северных регионах – 9-13 градусов тепла. На юге ожидается 12-16 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют дождь, 9-11 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +14…+16 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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