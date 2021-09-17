В Борисполе задержали пророссийского пропагандиста, который призывал к разделению Украины

Мужчина входил в состав группы интернет-агентов / Коллаж "Сегодня"

СБУ задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста. Он – участник группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

Пока мужчину не задержали, он продолжал пропагандировать на YouTube-канал и через телеграмм-каналы.

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Что он делал?

Злоумышленник агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований.

Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах. Их снимали по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ откровенно антиукраинского направления.

Выяснилось, что мужчина входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ. Сейчас всем трем участникам группы: организатору – жителю Луганска, администратору канала и редактору пророссийского интернет-ресурса сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков у участников группы изъяли:

сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;

деньги от спонсоров из РФ;

запрещенную литературу;

памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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