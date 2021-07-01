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В "Борисполе" задерживаются 5 рейсов в Турцию: на какое время перенесли вылет

1 июля, 10:00

Сергей Мартынец

В авиакомпаниях, чьи рейсы перенесены, озвучили причину задержки вылетов самолетов

Сегодняшние утренние рейсы из аэропорта "Борисполь" в Анталию задерживаются из-за отсутствия разрешения со стороны Турции. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Задерживаются такие рейсы:

В авиакомпаниях уточнили, что рейсы перенесены из отсутствия разрешения со стороны Турции.

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"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн табло на сайте аэропорта. А также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн табло на сайтах авиаперевозчиков. Учтите, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Борисполе" заработал новый коридор для ускоренного обслуживания пассажиров.

Также мы писали, что аэропорт "Борисполь" вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по пассажиропотоку.

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Источник: Сегодня

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