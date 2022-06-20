В боях под Северодонецком погиб Герой Михаил Завирюхин (фото)

Погиб Михаил Завирюхин. Фото: коллаж "Сегодня"

В боях под Северодонецком погиб Михаил Завирюхин. Он житель Броварской громады Киевской области. Его отец Игорь Завирюхин в январе 2015 года отдал свою жизнь, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства в зоне АТО. Именем героя-разведчика названа улица в Броварах.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Реклама

"Достойный сын своего отца, продолжатель военных традиций – Михаил с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины, пошел в ряды ВСУ – защищать свою землю, свое государство, свою семью", – отметил городской голова.

15 июня, во время артиллерийских обстрелов, Михаил получил смертельное ранение. Без мужа осталась жена, без отца – маленький сын.

"Искренние соболезнования семье Героя… Вечная и светлая память Михаилу Завирюхину… Герои не умирают! Они навсегда рядом с нами…" – подчеркнул Сапожко.

Реклама

В боях под Северодонецком погиб Михаил Завирюхин

Также мы писали о майоре Национальной гвардии Украины, командире группы отдельного отряда спецназначения "Омега" Романа Собкива, погибшего, защищая Киев.

Ранее мы рассказывали историю офицера-пограничника Игоря Дашко, который взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не попала к противнику.