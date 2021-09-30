В Броварах посреди дня звучат выстрелы. Мы узнали, что происходит (видео)

Выстрелы слышали в Броварах / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 30 сентября, в Броварах люди испугались выстрелов. На видео запечатлены кадры, где их слышно.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

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По данным "Сегодня", в Броварах нету перестрелки. Там проходят учения войск территориальной обороны. Они будут длиться до 1 октября. Во время тренировок используются холостые патроны и устройства для имитации взрывов.

Цель учений

Целью тактико-специальных учений является предупреждение диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона.

Не первая стрельба в Броварах

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В мае рано утром в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в городе произошла криминальная разборка между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси.

В настоящее время полицейские задержали 21 участника перестрелки: 11 – в Броварах, 5 – в Житомирской области и 5 – в Винницкой.

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