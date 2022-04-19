В центре Киева российские оккупанты оставили растяжку с гранатой ( фото)

На Печерске нашли растяжку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Печерском районе столицы, на улице Госпитальной, мужчина во время прогулки заметил опасный предмет и вызвал правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.

"Мужчина обнаружил между сложенными сухими ветками растяжку и "предмет, похожий на гранату", после чего позвонил по телефону в полицию. На место немедленно приехали патрульные, оцепили место находки и вызвали саперов", – говорится в сообщении.

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В полиции напомнили, что спасатели обезвреживают боеприпасы, которыми российские оккупанты усеяли Киев.

Жителей столицы призвали не трогать неизвестные вещи и предметы, а в случае обнаружения сообщать правоохранителям.

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Киев начинает оживать

В Киеве возобновили прокат электросамокатов и велосипедов. Городские власти отмечают, что самокаты и велосипеды могут стать альтернативой для перемещения на короткое расстояние.

Кроме того, в столице планируют переименовать 5 станций метро, которые носят старые названия, ставшие неприемлемыми из-за российской агрессии.

В Киеве открыли Южный мост, который больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта. Также в городе запустили еще четыре троллейбусных маршрута.