"В части — или по частям!" Военные показали уничтожение вражеской техники

Уничтожение российского танка и БТР показала на видео 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского в Facebook.

"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут – по частям. Военные говорят, что это их лингвистический выбор! Сегодня утром экипажи вражеского танка и БТР сделали свой выбор, и противотанкисты бригады охотно им в этом помогли. Они больше не смогут вести огонь по украинским позициям! Смерть оккупантам!" — говорится в комментарии к видео.