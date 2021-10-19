В Черкассах мужчина подорвался на гранате в гараже (фото)

В Черкассах взорвалась граната в гараже. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкассах в Оршанке произошел взрыв гранаты внутри гаража, расположенного на территории кооператива. Пострадал владелец помещения, его госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Реклама

Подробности

Информация об инциденте поступила правоохранителям 19 октября около 09:00. Медики сообщили о том, что в больницу доставили мужчину, на вид 50 лет, который получил ранения в результате взрыва, вероятно гранаты.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинолог со служебной собакой и взрывотехники. Следователи выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

Реклама

Взрывотехники обследуют помещения гаража. Фото: полиция Черкасской области

Не первый взрыв за последние дни

Ранее в Одесской области в селе Усатово мужчина подорвал себя в доме гранатой. В результате взрыва он погиб.

Реклама

Мужчина примерно 60 лет закрылся в собственном доме с гранатой и пистолетом. Он угрожал взорвать гранату и поджечь дом. Полицейские долгое время вели с мужем переговоры, однако так и не смогли отговорить его.

Кроме того, в городе Балаклея Харьковской области у 45-летнего мужчины в руках взорвалась граната. В результате его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями и ампутацией пальцев. Происшествие случилось вечером 18 октября. 45-летний мужчина пытался разрядить запал от гранаты и в итоге боеприпас взорвался.

Что делать, если обнаружили боеприпас

В таком случае категорически запрещается :

касаться подозрительного предмета или передвигать его,

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

осуществлять на подозрительный предмет звуковой, световой, тепловой или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагревания;

пытаться самостоятельно обезвредить находку.

Ранее мы писали: