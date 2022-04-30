В Черкассах на памятнике выжгли автогеном слова о дружбе Украины и России (видео)

Ни о какой дружбе уже не может идти и речи / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкассах в сквере им. Богдана Хмельницкого выжгли памятный знак в честь дружбы России и Украины. Об этом в Telegram-канале сообщает "Украина 24".

Памятный знак был установлен в 1979 году, имеет форму гранитной стелы, на фасадной части которой высечено портретное изображение Богдана Хмельницкого с булавой и эмблема с фамильным гетманским гербом, а на торце была надпись: "На этом месте стоял замок, из которого Богдан Хмельницкий 8 июня 1648 года отправил в Москву письмо с просьбой о воссоединении Украины с Россией".

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Директор коммунального предприятия "Дирекция парков" рассказал, что было уже несколько попыток стереть надпись, пробовали зашлифовать болгаркой, но результата не было, поэтому принято решение использовать автоген.

В последние годы памятный знак подвергался актам вандализма.

Символ дружбы РФ и Украины убрали в Киеве

В Киеве начали демонтировать бронзовую скульптуру двух рабочих "на ознаменование воссоединения Украины с Россией". Символ "воссоединения" Украины и России установили в 1982 году. Прямо во время демонтажаскульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

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С территории Киева планируют убрать названия российских и белорусских городов, а также фамилии российских поэтов и писателей. По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, речь идет о 279 объектах в столице – проспекты, улицы, переулки, микрорайоны.