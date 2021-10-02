В Чернигове нашли тело погибшего капитана полиции

В Чернигове напали на двух полицейских / Фото: Коллаж: Сегодня

В микрорайоне Масаны города Чернигова в ночь на 2-е октября прохожие нашли тело погибшего капитана полиции.

Об этом рассказала пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк, передает "Суспільне".

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Двух правоохранителей, которые лежали без сознания на улице, нашли прохожие. Один полицейский был мертв, другого госпитализировали, он в реанимации.

Погибший и пострадавший правоохранители служили в одном подразделении. Они оба – в звании капитана. А на момент нападения были не в службе. Полиция установила четырех человек, которые напали на полицейских. Двух уже задержали, еще двух — ищут.

"Покушение" на главу Госархива в Киеве

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Недавно стало известно, что в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. Как оказалось, мужчина якобы решил пострелять из окна балкона по птичках, но попал в шею прохожего.

На улице Преображенской медики госпитализировали водителя Анатолия Хромова с непроникающим ранением шеи. Копы установили личность стрелявшего – им оказался местный житель.

Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичках и случайно попал в прохожего.

Из квартиры злоумышленника, 1989 года рождения, изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на экспертизу.

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