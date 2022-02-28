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В Черниговской области военные РФ расстреляли гражданских в оккупированном поселке

Инна Собора
28 февраля, 11:11
Оккупанты стреляли по автомобилю, а также по человеку, который просто шел по улице

В Соснице оккупанты стреляют по гражданским. / Фото: Коллаж: Сегодня

В пгт Сосница Черниговской области российские оккупанты начали расстреливать местное население. Также обстреляли местное подразделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом сообщил глава Сосницкой громады Андрей Портный в Facebook.

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Сначала российские военные начали стрелять в сторону селения и подразделения ГСЧС. Затем появилась информация, что без предупредительных выстрелы расстреляли автомобиль на объездной. Водитель вовремя выпрыгнул из автомобиля, благодаря чему выжил. Авто сгорело полностью.

Впоследствии оккупанты выстрелили в голову местному прямо посреди Сосницы. Человек получил огнестрельное ранение. О погибших не сообщается.

"Берегите себя, не приближайтесь к колоннам и бронетехнике врага!!! По городу без необходимости не передвигаться!" - предупреждают местные власти.

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Ситуация в Украине 28 февраля

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