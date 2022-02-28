В Черниговской области жители поселка заблокировали колону российской техники (видео)

Украинцы обороняют свои города / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области жители поселка Сеньковка заблокировали колонну российской военной техники. Об этом сообщает Телеграм-канал Инсайдер Украина.

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"Мирные жители продолжают останавливать оккупантов голыми руками", – говорится в сообщении.

Ситуация в Чернигове и области

28 февраля в Чернигове российские оккупанты обстреляли жилой сектор. Ракета попала в жилой дом в центре города, в результате начался пожар, пострадала женщина.

27 февраля в Чернигове продолжаются сильные обстрелы. Российские военные целились в мэрию, а попали в детскую стоматологическую поликлинику. Снаряды упали в самом центре Чернигова. Спасатели говорят, что в результате попадания и взрыва пострадали 16 человек.

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26 февраля в Чернигове было много обстрелов. Из-за этого разрушен детский сад, а также многоэтажные дома. В результате обстрела пострадали жилые дома на улицах Белова, 131 и Летная, 12. Также разрушения после обстрела российских оккупантов образовались на улице Пухова.

Два снаряда попали в здание областного управления СБУ в Чернигове. Информацию подтвердили в областном управлении ГСЧС.

Местные СМИ сообщили о пожаре в здании. Пламя полностью охватило крышу.

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Также сообщается, что в 14:15 25 февраля взрывные снаряды попали в одну из водонасосных станций КП "Чернигов". Повреждено оборудование и электропитание.